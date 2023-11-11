Özgür Özel, "Gölge Kabinesi"ni de kurdu

CHP'de Genel Başkan yardımcıları belli oldu. Yayınlanan listede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adeta 'gölge kabine'sini de kurdu.

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Özgür Özel, "Gölge Kabinesi"ni de kurdu

CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli olurken, Genel Başkan Özgür Özel’in yardımcıları da netleşti.

38’inci Olağan Kurultay’ın ardından yapılan ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında Özel’in A takımı belli oldu.

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Özel, Kurultay’da partisini koronavirüs salgınında Sağlıktan Sorumlu, Ukrayna-Rusya krizinde ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı bulunmamasıyla eleştirmişti.

Yapılan toplantının ardından CHP’de adeta bir ‘gölge kabine’ kuruldu. Dışişlerinden, sağlığabir çok alanda genel başkan yardımcısı belirlendi.

İşte Özgür Özel’in ‘gölge kabine’sinde yer alan isimler:

Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay

Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç

Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı

Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz

Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem

Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu

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Kaynak: Gerçek Gündem

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