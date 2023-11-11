İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'Ülkemizin kurucusuna yönelik hadsizlikler kabul edilemez'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hacı Mustafa Atmaca isimli bir vatandaşın Erzurum'da faaliyet gösteren bir restoranda sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etmesi üzerine açıklama yaptı.

Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusuna yönelik hadsizlik ve düşmanlıklar elbette kabul edilemez. Bugün de Erzurum’da bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk’ümüzü ve Cumhuriyet değerlerini hedef aldığını görmekteyiz. Bugün sabah, avukatım bu şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aslında son dönemde bu vb saldırıların artmasının sebebi, kurumların görevlerini gerçekleştirmemesi ve yargı sisteminde muhatabı olduğumuz boşluğun yarattığı cesarettir. Bahsedilen durum ve şahit olunan süreçlerden de anlaşıldığı üzere; adalet ve adil yargılanma ilkelerinin altı boş bırakılarak, vatandaşın hakaret içerir eylemleri meşrulaşma imkanı bulmaktadır. Cumhuriyetimize yönelik tür saldırılar karşısında hukukun bize verdiği araçları kullanmaktan geri durmayacağız.”