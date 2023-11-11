CHP'de genel başkan yardımcıları belli oldu!

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'mu seçimi yapılırken, Genel Başkan Yardımcıları belli oldu.

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CHP'de genel başkan yardımcıları belli oldu!

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de netleşti.

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.

Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Genel Başkan Yardımcılarının tümü aynı zamanda MYK'ye de seçildi.

İşte CHP'nin Genel Başkan yardımcıları:

Genel Sekreter Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü Deniz Yücel

Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi

Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm

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CHP Özgür Özel Selin Sayek Böke Deniz Yücel Özgür Karabat Aylin Nazlıaka Mehmet Tüm
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