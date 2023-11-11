İmamoğlu ve Yavaş da dahil mi? 'Türkiye'de hiç bir yerde genel başkanın söz verdiği bir belediye başkan adayı yok'

CHP'nin 38. Kurultayı'nda belirlenen yeni dönem Parti Meclisi bugün toplandı.

Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Kurultayda verdiğimiz her sözü tutuyoruz. Ülkemize verdiğimiz sözleri tutuyoruz ve CHP'yi iktidar yapma inancıyla çalışıyoruz. Bunun ilk adımı Yerel Seçimler. Bu seçimlerde kazandığımız belediyeleri yeniden kazanmayı hedefleyeceğiz. Bir tek kriterimiz var, milletin gönlünde yer etmiş seçildiği günden daha iyi durumda olan başkanlarımız yeniden aday olacaklar.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Aydın’ın topuklu efesiyle ilgili Genel Başkanımız da anketlerde gördüğü memnuniyet oranına dayanarak ifade etti. Biz de PM’ye bu öneriyle geleceğiz. Hiçbir belediye başkanını 'değişim' karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi kendisine vermemek niyetinde değilim.

Türkiye'de hiç bir yerde genel başkanın söz verdiği bir belediye başkan adayı yok.

Parti Meclisi'nde bizim listemizde olmayan 8 arkadaşımız var. Delik vardı, 8 arkadaşımız delikleri kapattılar. Bizim listemiz dışında giren arkadaşlarımızın yarısını görevlendirdik. PM'nin yaş ortalaması 43'tü, açıklayacağımız MYK'nın da yaş ortalaması 46."

Özel ardından 'gölge kabine' olarak ifade ettiği MYK'yı açıkladı.