Kılıçdaroğlu 'bir tweet çok ağırıma gitti' demişti: İmamoğlu'ndan 'ekremedit' açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay sonrası ikinci turda çekilmeme nedeni olarak "ekremedit" isimli sayfayı gösteren CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

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Kılıçdaroğlu 'bir tweet çok ağırıma gitti' demişti: İmamoğlu'ndan 'ekremedit' açıklaması!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, yankıları henüz bitmedi. CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası yaptığı açıklamada "Özgür Beyi çağırın, ben elini kaldırayım." dediğini söylemiş ancak sosyal medyada yapılan bir paylaşımdan dolayı kararından vazgeçtiğini aktarmıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu iddia edilen hesapla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili sessizliğini Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a bozan İmamoğlu "“Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz” dedi.

İmamoğlu’nun, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

@ekremedit adlı Twitter hesabını kullanan kimdir? Sizinle bağlantısı nedir?

Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz. Bu tarz yakıştırmalar olunca üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu’nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez. Bu sözleri genel başkanımızın da söylemiş olabileceğine inanmak istemem.

Kılıçdaroğlu size “@ekremedit diye hesaptan mesaj yayınlanmış, bu benim moralimi bozdu” dedi mi?

Hayır, hiç öyle bir şey denilmedi. Ne sayın Kılıçdaroğlu ne de yakınındakilerden biri söyledi.

“Arkamdan hançerlendim” sözünü üzerinize alındınız mı?

Hiç alınmadım.

“Bu laf bana” diye düşündünüz mü?

Bir an bile düşünmedim. Ben gördüğüm eksiği ve hatayı yüze söyleyen bir insanım. “Ben uçurumdan atlıyorum, siz de arkamdan atlayın” diyecek yol arkadaşı değilim. Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım. Bahsettiği insanlar öyle insanlarsa, hançerlendiğini düşünüyorsa, onlardan birisi olabilir. Ben öyle biri değilim.

Kılıçdaroğlu dedi ki: “Değişim söylemelerini dillendirenler değişime direnenlerdir. Onları da görevden aldım.”

(Gülüyor) Demek ki ben değilim.

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