Özgür Özel: Dünya liderlerinden bir telefon gelse Can Atalay bırakılır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay'ın dosyasının yeniden Yargıtay'a gönderilmesine tepki gösterdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bugün artık Türkiye'de kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı. Hiç kimse Türkiyede hukuk var demesin. Bir anayasamız var, anayasa mahkeme kararlarında herkes için diyor, bağlayıcı olduğu söyleniyor. AYM Atalay'la ilgili son kararını oy çokluğuyla aldı. Yani AYM'de karara katılmayanlar dahi oy birliğiyle karar verdiler. Yerel mahkeme AYM'ye direnemez direnirse talimatlandırılmıştır. Bunun aksini kim iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Yürütmenin başının ele geçirilmesidir bu. Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir. Kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin çıkacağına liderimizin arkadaşları karar veriyor. Dünya liderlerinden bir telefon gelse Can Atalay bırakılır. Yapılan düpedüz darbe girişimidir. Hataya sen karar veremezsin ben veririm diyorlar bu bir darbedir. Hepimize birden Anayasanın bir hükmü yok diyorlar. Buna bütün Türkiye bütün kurumlarıyla Türkiye'nin yarınlarına umut bağlamak isteyen herkes direnmelidir. Bugün adalet ölmüştür. Sözümüze değer veren herkesin siyasi görüşü bizden ayrı olan herkesin hiç değilse F.S.Mehmet'in sözlerine baksın. Recep Tayyip Erdoğan, FSM'den daha iyi biliyor olabilir mi?



Can Atalay

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretten çok bugün neyi satın alınabileceği ile ilgilenmek lazım.

Bundan sonra asgari ücret komisyonunu kimse ciddiye almaz. Çünkü bunu masanın ortak talebi olarak söylemesi gerekirken yürütmenin külliyesinde yapmıştır.

ANKARA VE İSTANBUL MESAJI

Ben Erdoğan'ın yerinde olsam, hayat pahalılığından övünecek hali yok, bir şeyle övünecekse dünyanın en çok bildiği şehrimiz "İstanbul, başkentimiz Ankara o kadar iyi yönetiliyor ki ben bile rakip bulamıyorum." desin; İstanbul ve Ankara ile övünsün, bütün dünyaya onların başarılarını anlatsın.