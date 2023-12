DEVA Partisi lideri Babacan'dan 'Can Atalay' kararına tepki: AKP içindeki 'makul' insanlara seslendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin; "Bu ülkenin kurucu senedi, yapılan her işlemin dayanağı olan Anayasa'yı tanımayanlar büyük bir hukuk darbesine imza atıyor. Anayasa Mahkemesi kararına katılın veya katılmayın. Can Atalay’ı sevin veya sevmeyin. Önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti iddiasının gereği olarak bu kararın uygulanması şart" açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermesine tepki gösterdi. Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

'UTANACAKSINIZ'

"Bu ülkenin kurucu senedi, yapılan her işlemin dayanağı olan Anayasa'yı tanımayanlar büyük bir hukuk darbesine imza atıyor. Anayasa Mahkemesi kararına katılın veya katılmayın. Can Atalay’ı sevin veya sevmeyin. Önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti iddiasının gereği olarak bu kararın uygulanması şart. Buradan kabinedeki ve AK Parti’deki makul insanlara sesleniyorum: Sizi dönüşü olmayan karanlık dehlizlere sokuyorlar. Ses çıkarın, gün bugündür. Susmayın, adalete sahip çıkın. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması bu ülkenin beka sorunu haline gelmiştir. Size dayanarak, sizden aldıkları güçle ülkeyi bu karanlık yola sokanları durdurun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın sözleriyle sesleniyorum: “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!” 100 yılı aşmış demokrasimiz tamamen ilkel çağlara mı dönsün istiyorsunuz? Adalet, hak yerlerde ama, iyice sürünsün mü istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sesleniyorum: Utanacaksınız. Bu gidişatı sürdüremezsiniz. Derhal Anayasa'nın asgari gereğini yerine getirip Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın!"

Kaynak: ANKA