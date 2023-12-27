Asgari ücret belli oldu; Bakan Işıkhan: Yeni rakam 17 bin 2 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla yaptığı asgari ücret görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. TÜRK-İŞ heyeti de açıklama öncesinde bakanlığa geldi.

Yeni asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira oldu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUN OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Asgari ücret tespit komisyonumuz yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere çalışmalarını tamamlamış buluyor.

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'a, TİSK Başkanı Özgür Akkol'a ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin mevcut şartlarını göz önüne alarak fikir birliğine varmışlardır.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğimize inanıyorum. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olmak suretiyle 17 bin 2 lira olarak belirledik.

TÜRK-İŞ: 18 BİN LİRA TALEP ETTİK

Türk-iş Başkanı Atalay şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. 27 günlük bir süreç. İlk defa resmi rakamı 2 saat önce cumhurbaşkanına ilettik. Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Anlaşılan rakam 17 bin lira. Türk-iş'in talebini anlatmış oldum. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen bu benim ülkemde geçim ücreti oldu. Herkes 1-2 dakika düşünsün bu ücretle geçinebilir mi? Enflasyon durmadığı sürece biz yılda bir kere bu rakamla geçinemeyiz."

Atalay, Bakan Işıkhan'a dönerek "Katılmadığımızı burada bir kez daha belirtiriz. Muhalefet şerhi koyacağız" dedi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Işıkhan'ın düzenlediği basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldığını belirten Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.