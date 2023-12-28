Sinan Ateş ölümünün birinci yıldönümünde vurulduğu yerde anılacak

GERÇEK GÜNDEM - Ankara’da düzenlenen suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala iddianame hazırlanmadı.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Ateş'in öldürüldüğü yerde 29 Aralık Cuma günü basın açıklaması yapılacağını açıkladı.

Ayşe Ateş, "Neredeyse bir yıl oldu. Bu, benim için Sinansız, çocuklarım için babasız geçecek bir hayatın ilk yılıydı. Zaman olduğundan daha yavaş aktı. Gece, gündüzden hep daha uzun sürdü. Bu durumdan ay utandı, yıldızlar utandı, güneş utandı Bir tek, acımızın üstünde tepinenler utanmadı. Bize gülmek yok, yemek içmek yok, gönlünce sokaklarda yürümek yok. Artık, devletimizden başka güvenebileceğimiz bir omuz yok. Gözümüzün gördüğü, elimizin uzandığı, kulağımızın duyduğu hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Mertçe dövüşe her zaman varız. Fakat düşman pusuda, düşman namert, düşman vicdansız” dedi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Cinayete ilişkin bugüne kadar 22 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında, 2018 genel seçimlerinde MHP'den İstanbul'da milletvekili adayı gösterilen Avukat Serdar Öktem gözaltına alınmıştı. Öktem 27 Ocak’ta savcılık tarafından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Mert Gelenbey de soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş da soruşturma kapsamında üç kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklandı.

Cinayette tetikçi olduğu ifade edilen Eray Özyağcı da Yunanistan’a kaçmaya çalışırken gözaltına alınmış, 9 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Tetikçiyi cinayetin ardından kaçırmakla suçlanan ve cinayeti organize ettiği ileri sürülen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ile MHP'li Avukat Serdar Öktem hala cezaevinde bulunuyor.

SORUŞTURMA DOSYASI BAŞSAVCI VEKİLİ AHMET ALTUN’A DEVREDİLMİŞTİ

Sinan Ateş soruşturmasının koordinatörü olan Başsavcı Vekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirilmişti.

Savcı Ayhan Ay ile birlikte Özer’e bağlı olarak soruşturmayı yürüten savcı Durmuş Ali Kaya da Özer’in görevlendirildiği Bilişim Suçları Bürosu’na kaydırılmış ve soruşturma dosyası Başsavcı Vekili Ahmet Altun’a devredilmişti.

MHP’DE ART ARDA YAŞANAN İSTİFALAR

Sinan Ateş’in öldürülmesinden sonra Devlet Bahçeli uzun bir süre sessizliğini korumuştu.

Bahçeli, 24 Ocak’ta grup toplantısında kendisine Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’na “Hadi, işine bak” demişti.

Bahçeli, “MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ateş cinayetinin ardından MHP’de art arda istifalar yaşandı.

MHP’li isimler sosyal medya hesaplarından partiden ayrıldığını duyurmuş ve bazı il ile ilçe başkanlığı görevini yürüten isimlerden istifa açıklamaları gelmişti.

Bahçeli yaşanan istifalar hakkında, “Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Manen yanımızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

MUHALEFETTEN SİNAN ATEŞ CİNAYETİ TEPKİLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet için bir ricamız var, kendimiz için değil, Sinan Ateş'in ailesi için bir ricamız var. MİT raporu var. Orada cinayetin bütün ayrıntıları, ilişkileri, failleri ve azmettiricileri var. O rapordan bir nüsha Sayın Bahçeli'ye verin, Sinan Ateş'in evlatları için verin. O MİT raporunu Sayın Bahçeli'ye göndermediyseniz, mutlaka bugün götürün. Sonra götürdünüz mü götürmediniz mi, bunu söyleyin. Çünkü bir millet 3,5 ay sonra bu hesabı da soracak ve kim neyi biliyordu ve nasıl tutum takınıyordu; bunu bilmeye hakkı var” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Ateş cinayetinden birkaç gün sonra yaptığı grup toplantısı konuşmasında, Ateş ailesinin kendilerinden araştırma önergesi yapılmaması talebi olduğunu belirtmişti.

Akşener seçim zamanına kadarki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ateş’in katillerinin sormaya devam edeceğini söylemiş ve katillerin bir an önce bulunmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Akşener, “Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki genç bir akademisyene eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na, Ankara’nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Katiller nerede saklanıyor, saklanmalarına kim izin veriyor, yargı sürecini kimler baltalıyor? Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken 'Cumhurbaşkanıyım' diye ortalıkta gezemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Susarak geçiştiremezler. Takipçisi olacağız, eşi Ayşe Ateş’e söz verdim" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Sinan Ateş cinayetine dair, “Ülkenin başkentinde bir siyasi cinayetin tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarılmaması kabul edilebilir bir şey değildir” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem