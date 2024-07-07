Özel'in Ardından İmamoğlu da 'Winner' Ceketi Giydi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlenen 'winner' ceketi giydi.

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Özel'in Ardından İmamoğlu da 'Winner' Ceketi Giydi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlenen 'winner' ceketi giydi.

Aynı ceketi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de giymiş, sosyal medyada gündem olmuştu.

Erdoğan ile ünlenen 'winner' ceketini daha önce Binali Yıldırım ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi AKP'li isimler de giymişti.

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