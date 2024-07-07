Fransa'da Erken Seçim: Yükselişi Endişe Yaratan 'Sağ' Söndü

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden RN, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de yüzde 31,37 oy alarak Macron'un partisini ikiye katlamıştı. Bu sonucun ardından Macron, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.

İNGİLTERE'NİN ARDINDAN FRANSA'DA DA SOL KAZANDI

Bugün gerçekleştirilen seçimlerin ikinci turunda merakla beklenen sonuçlar gelmeye başladı.

Sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak olan Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble İttifakı ikinci sırada bulunuyor. İlk turun galibi olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi ise üçüncü sıraya geriledi.

IPSOS'a göre sandık çıkış anketi sonuçlar;

Sol tandanslı 'Yeni Halk Cephesi' - 172-192 koltuk

Macron'un 'Birlikte' hareketi - 150-170 koltuk

Aşırı sağcı 'Ulusal Birlik' - 132-152 koltuk

Merkez sağ 'Cumhuriyetçiler' - 57-67 koltuk

İlk turda, Marine Le Pen ve Jordan Bardella’nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 34 alarak birinci parti olarak çıkmıştı. Sol partilerin aşırı sağın yükselişini engellemek için kurdukları Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble İttifakı ise yaklaşık yüzde 20,5 oranında oy aldı.

FRANDA'DA HÜKÜMET DEĞİŞİYOR

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını açıkladı.

Yeni Halk Cephesi'nde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon yaptığı zafer konuşmasında, 'Macron'un yenilgisi net şekilde teyit edildi. Macron yenilgiyi kabul etmeli. Gabriel Attal başbakanlıktan gitmeli. Macron, hükümeti kurma görevini Yeni Halk Cephesi'ne vermekle yükümlü' dedi.

Fransız tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı olan Attal, seçim sonuçlarının ardından istifa kararı aldı.

Borne, açıklamasında 'Egemenlik halkındır, yarın teslim edeceğim. Cumhuriyetçi geleneğe sadık kalarak, yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım' dedi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni başbakan olarak 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı seçmişti.

Kaynak: AA