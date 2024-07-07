MSB'den 'Kilit Kapanıyor' Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 'Kilit kapanıyor' notuyla bazı görüntüler paylaştı.

MSB'den 'Kilit Kapanıyor' Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformu X'te yeni bir paylaşımda bulundu.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşıma 'Kilit kapanıyor, kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor' notu düşüldü.

MSB, sosyal medya hesabı X'te son 4 günde 'Kilit kapanıyor' notuyla 4'üncü kez paylaşım yapıldı.

MSB'den 'Kilit Kapanıyor' Mesajı - Resim : 1

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