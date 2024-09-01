Özel'den Teğmenlere Destek! 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' Diyeni Hedefe Koyamazsınız

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, dün Kara Harp Okulu'nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etti. Bu slogana bazı kesimlerden tepki gelmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yanıt verdi.

'ONLAR ELBETTE MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ'

Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Özel, teğmenlere şu sözlerle destek oldu:

"Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyetlerini yapıyor. Bu sene üç okulun da birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum. Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Ne diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi, "Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz" mi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar.

'BU 28 ŞUBATÇILIK FALAN DEĞİL'

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık. Orada durmayabiliriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz."