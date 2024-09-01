Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prensi Bin Selman'la Telefonda Görüştü: Gündem Gazze'de Ateşkes

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündemi İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü soykırım suçları ve kalıcı ateşkesin aciliyeti oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prensi Bin Selman'la Telefonda Görüştü: Gündem Gazze'de Ateşkes

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun İsrail'e yönelik baskıyı artırmasının önemini vurguladı.

'KALICI ATEŞKES' VURGUSU

Ayrıca, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması gerektiğine dikkat çekerek, kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin kritik olduğunu belirtti. Görüşme, iki liderin bölgedeki gelişmeler konusunda yakın iş birliği içinde olma kararlılığını yinelediği önemli bir diplomatik temas olarak öne çıktı.

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Kaynak: Ajanslar

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