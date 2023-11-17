Özel'den Akşener açıklaması: İkimizin yapacağı müzakereden Türkiye kazançlı çıkar

CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti lideri Akşener'le iyi bir hukuklarının olduklarını, önümüzdeki günlerde bir araya gelmek istediğini kaydetti. Özel, "Ben Sayın Akşener ile Özgür Özel’in yapacağı müzakereden İYİ Parti’nin, CHP’nin, muhalefetin ve tüm Türkiye’nin kazançlı çıkacağını düşünürüm" dedi.

Özel'den Akşener açıklaması: İkimizin yapacağı müzakereden Türkiye kazançlı çıkar

CHP Genel Başkanı Özel, DİSK tarafından "Vergide Adalet, Gelirde Adalet" talebiyle düzenlenen yürüyüşe destek oldu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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ÖZEL: AKŞENER İLE İYİ BİR HUKUKUMUZ VAR, İKİMİZİN MÜZAKERESİNDEN TÜRKİYE'NİN KAZANÇLI ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜRÜM

CHP lideri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşme, Ogün Samast’ın tahliyesi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, şu mesajları verdi:

“(Kazan-kazan iş birliği) – Sayın Akşener ile geçmişe dayanan iyi bir diyalog ve hukukumuz var. Ben kurultayı kazandıktan sonra ilk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Ardından telefon görüşmesi yaptık, o da samimi bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim sayın genel başkan da arzu eder gerekli görürse bir araya geliriz.

Ben Sayın Akşener ile Özgür Özel’in yapacağı müzakereden İYİ Parti’nin, CHP’nin, muhalefetin ve tüm Türkiye’nin kazançlı çıkacağını düşünürüm. Bundan sonra böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Biz ne birbirimize kaybettirmeye ne Türkiye’ye kaybettirmeye değil birbirimize de Türkiye’ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz.

Biz bu konularda son derece pozitifiz. Sayın genel başkanın da bu konularda pozitif olduğu geçmiş dönemlerde hep gördük. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız.”

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