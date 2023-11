TBMM'de 'Adalet Nöbeti' sürüyor: 'Anayasa değiştirilmeye çalışılıyor, buna cevaz vermeyeceğiz'

CHP TBMM Grubu’nun; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından TBMM Genel Kurul salonunda başlattığı “Adalet Nöbeti” sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Genel Kurul salonunda, “Anayasa değiştirilmeye çalışılıyor. Buna cevaz vermeyeceğiz. Anayasayı tanımayan insanlarla birlikte bir anayasa çalışması içinde olmayacağımızı başından beri ifade etmiştik. Biz 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de CHP milletvekilleri olarak anayasal düzeni, anayasayı koruyoruz, bunu korumak için buradayız” diye konuştu.

Bakan şunları söyledi:

“Şu an Genel Kurul salonundayız. Adalet Nöbetimiz devam ediyor. Benimle beraber dokuz milletvekili arkadaşım var. Şu an yanımda Özgür Ceylan, Milli Savunma Komisyonu sözcümüz; Taşkın Özer, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız; Semra Dinçer, Parti Meclisi üyemiz; Gökçe Gökçen, salonda; Süleyman Bülbül, salonda. Diğer arkadaşlarımız ihtiyaç için çıktılar. İki grup halinde, toplam 20 milletvekili, adalet nöbetine devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ yazısı… Şu an egemenlik ulusta olması gerekir, ama Cumhurbaşkanı tamamen yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kontrol etmiş gözüküyor. Bu en son açıklamasından da belli.

İlk, Özbekistan’dan geldiğinde, Yargıtay’ın kararına güzelleme yapmıştı. AKP içindeki tartışmaları, sona erdirmeyi hedeflemişti. Daha sonra yaptığı açıklamada, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bir hakem görevi görebileceğine ilişkin bir açıklama yaptı. Böyle bir görevi yok. Yürütmenin başında kendisi. Yargı tam anlamıyla bağımsız olması gerekir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararıyla hem anayasa hem Anayasa Mahkemesi etkisizleştirilmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi’nin kararları, artık toplum tarafından itibar görmeyecek karar haline getirilmeye çalışılıyor. Anayasa değiştirilmeye çalışılıyor. Buna cevaz vermeyeceğiz. Anayasayı tanımayan insanlarla birlikte bir anayasa çalışması içinde olmayacağımızı başından beri ifade etmiştik.

Biz 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de CHP milletvekilleri olarak anayasal düzeni, anayasayı koruyoruz, bunu korumak için buradayız.”

Kaynak: ANKA