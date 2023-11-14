Yargı krizini fırsata çevirdiler: Adalet Bakanı Tunç, yine 'yeni anayasa' dedi

Adalet Bakanı Tunç, Can Atalay kararı üzerinden yargıda yaşanan krize ilişkin yeni anayasa çağrısını yineledi.

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Yargı krizini fırsata çevirdiler: Adalet Bakanı Tunç, yine 'yeni anayasa' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay kararı üzerinden AYM ve Yargıtay arasında yaşanan yargı krizine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Son tartışmaları da dikkate aldığımızda, yüksek mahkemelerde görüş ayrılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir” ifadelerini kullandı.

YARGITAY'IN AYM KARARINA UYMAMASI 'YARGI DARBESİ' OLARAK YORUMLANDI

Yargıtay, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayarak, 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay kararında TBMM'ye de Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde adeta baskı yapıldı.

Yargıtay'ın bu hamlesi 'yargı darbesi' olarak nitelendirilirken, kamuoyundan büyük tepki çekti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay Can Atalay Adalet Bakanı
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