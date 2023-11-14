Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı: Atalay'ın milletvekilliğini düşürmeye teşebbüs edilmesi devlet krizini derinleştirir

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yargıtay'ın TBMM'ye Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yaptığı çağrıya ilişkin, "'Devlet krizini' derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmaz" yorumunu yaptı.

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Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı: Atalay'ın milletvekilliğini düşürmeye teşebbüs edilmesi devlet krizini derinleştirir

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ve Türk Ceza Kanunu’nun yapıcıları arasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında yaşanan krize ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yargıtay, AYM’nin Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği ‘hak ihlali’ kararını uygulamamış ve TBMM’ye Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Özgenç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İki yüksek mahkeme arasında yaşanan yetki kargaşası karşısında, gerekli kanuni düzenleme yapılmadan TBMM Başkanlığının haddi aşan "talimat"a uyarak ilgili kişinin milletvekilliğini düşürmeye teşebbüs etmesi, ortaya çıkan Devlet krizini derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Yargıtay Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM) TBMM
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