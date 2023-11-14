Soylu, iktidara yakın medyadan rahatsız oldu: 'Bütün hesaplarını bunun için yapıyor'

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun iktidar medyasının ‘intisaplı’ ifadesinden çok rahatsız olduğu ifade edildi.

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Soylu, iktidara yakın medyadan rahatsız oldu: 'Bütün hesaplarını bunun için yapıyor'

İçişleri Bakanlığı koltuğunu Ali Yerlikaya'ya devreden ve ardından derin bir sessizliğe gömülen AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun suskunluğunun nedeni belli oldu. Yerlikaya'nın peş peşe duyurduğu operasyonlar dikkat çekerken, Cumhuriyetin 100. yılına dair paylaşımı ve 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümüne yönelik paylaşımları da muhalefetin takdirini kazandı. Yerlikaya'nın paylaşımları AKP içinde farklı şekillerde yankılanırken, Soylu ile ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazete Pencere'den Nuray Babacan’ın kaleme aldığı yazısında aktardığına göre Soylu, iktidar medyasının "intisaplı" ifadesinden çok rahatsız oldu ve tüm hesaplarını sonrası için yapmaya başladı.

Babacan’ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

SOYLU SİTEM ETTİ

Konu, İçişleri Bakanlığı’ndan açılmışken, başlığımıza konu olan eski bakan Süleyman Soylu’ya gelelim. Soylu’nun özellikle iktidar medyasına çok içerlediği iddia ediliyor. Kulis bilgilerine göre, son mafya operasyonlarına ilişkin haberler yapılırken, kendisiyle ‘intisaplı’ ifadesinin kullanılmasından çok rahatsız olmuş Soylu. İntisaplı biliyorsunuz bağlantılı-ilişkili demek.

SOYLU BEKLEMEDE

Soylu, şimdilik İstanbul Milletvekili olmanın gereği dışında bir şey yapmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istese de şansı olmadığını biliyor. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan siyasette olduğu sürece de bu pozisyonunu koruyacağı, tüm hesaplarını sonrası için yaptığı anlatılıyor.

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