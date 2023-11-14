6 saatlik toplantının ayrıntıları: CHP'de MYK sonrası ilk karar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 6 saat sürdü. CHP'nin “gölge kabine” üyelerinin de yer aldığı MYK toplantısı Genel Başkan Özgür Özel'in yeni döneme dair değerlendirmeleriyle başladı. Nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceklerini anlatan Özel, parti yönetiminin genç ve dinamik yapısının çalışmalara da yansıyacağını ifade etti. Özel, MYK üyelerinden de yeni dönem ve 'değişim'le ilgili görüşlerini aldı.

Yerel seçime hazırlık sürecinin de gündem olduğu MYK toplantısında ön seçim konusundaki kafa karışıklığını giderecek değerlendirmeler yapıldı. Seçim takviminin YSK denetiminde bir ön seçim yapılmasına imkan vermediğini belirten MYK üyeleri "ön seçim niteliğinde temayül yoklamaları yapılması"nda mutabakata vardı. Bu sistemi “Parti denetiminde ön seçim” olarak adlandıran CHP MYK üyeleri adayları belirlerken mutlaka sandık kurulacağını ve sandıktan çıkan sonuca uyulacağını kaydetti.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; örgüt iradesine mutlaka uyulacağını belirten MYK üyeleri, ön seçimde uygulanacak yönteme dair çalışmanın yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından hazırlanıp, bir sonraki MYK toplantısında üyelere sunulacağını anlattı.

'İTTİFAKLARI YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN GENEL BAŞKANIMIZIN AKLINDA BİR PLAN VAR'

Yerel seçimlerde ittifaklar ve iş birliği konusu MYK'de özel bir gündem olarak ele alınmasa da MYK üyelerinin büyük çoğunluğu her kentin kendi özelinde diğer partilerle iş birliği yapılması gerektiği konusunda hemfikir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce iş birliği ve ittifak yapılan siyasi partilerle görüşüp görüşmeyeceği sorulan MYK üyeleri, “Dirsek teması da iletişim de mutlaka olacaktır” dedi. Bir MYK üyesi, “Genel başkanımızın aklında siyasi partiler arası iş birliklerini yeniden inşa etmek için bir plan var” değerlendirmesi yaptı. Birçok MYK üyesinin ortak değerlendirmesi "Seçim yaklaştıkça her kapı çalınacak, kapımızı çalan herkese kapı açılacak” şeklinde oldu.

TÜZÜK KURULTAYININ TARİHİNE ÖRGÜT KARAR VERECEK

Bir önceki MYK'de 25-26 Kasım'da tüzük kurultayı yapılması yönünde alınan tavsiye kararının teknik olarak uygulanmasının mümkün olmadığını ifade eden MYK üyeleri, yasal olarak tüzük kurultayının en erken 27 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi. Bu konudaki kararı örgüte bırakacaklarını ifade eden MYK üyeleri, “Seçimden sonra mı yapılacak, 27 Aralık'ta mı yapılacak, örgütümüz karar verecek” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU'NU ÜST AKIL OLARAK GÖRÜYOR VE KONUMLANDIRIYORUZ’

Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın siyasilerle birlikte çalışacağı bir vakıf kurma hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberleri değerlendiren MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefet için çalışma yapacağına dair yorumların temelsiz olduğunu söyledi. Bir MYK üyesi, “Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu partide bir üst akıl olarak görüyoruz, tıpkı Karayalçın gibi, Hikmet Çetin gibi” değerlendirmesini yaptı.

MECLİS’TE NÖBET DEVAM EDECEK

Yargıtay ve AYM arasındaki krizden sonra Meclis'te başlayan nöbetin devam edeceğini belirten MYK üyeleri, CHP'nin demokratik mücadele hattını güçlendirme konusunda öncü olacağını kaydetti. Tıpkı yerel seçim ittifaklarında olduğu gibi Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda da öncü rol oynayacaklarını belirten kurmaylar, “Başta yargıdaki kriz olmak üzere pek çok meselede diğer siyasi partilerle temaslar olacak. CHP demokratik mücadele hattının öncüsü olacak” dedi.

ÖZEL HAFTA SONU MARAŞ’A GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın dönem programı da netleşti. Bugün CHP il başkanlarının katılımıyla Meclis’te kapalı grup toplantısı yapacak olan Özel, ardından grup toplantısı kürsüsünden gündeme dair mesajlarını paylaşacak. Çarşamba günü il başkanlarıyla yapılacak ikinci toplantıda hem yerel seçim takvimi ve stratejisi netleştirilecek hem de tüzük kurultayı tarihine ilişkin görüşler alınacak. Özel hafta sonu da depremden etkilenen Maraş'ı ziyaret edecek.

'ÇİÇEK GÖNDERMEYİN ÇYDD'YE BAĞIŞ YAPIN' RİCASI

Tüm yöneticilerin değişmesiyle birlikte CHP Genel Merkezi'ndeki taşınma ve yerleşme hareketliliği de hız kazandı. Bir önceki dönem MYK üyeleri odalarını boşaltırken yeni MYK üyelerine odalar tahsis edilmeye başlandı. Hafta sonuna kadar tüm yöneticilerin odalarının belirlenmesi beklenirken, yöneticiler, yeni görevleri için tebrik etmek isteyenlerden çiçek göndermemelerini, ÇYDD ve TÜLOV'a bağışta bulunmalarını istedi.