Vali yardımcısına cinsel taciz ve tehdit davası

Alper Balcı hakkında Eskişehir'de görevli olduğu 2022 yılında bir kadına cinsel tacizde bulunup tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Daha önce Balcı hakkında hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

BirGün’ün 22 Haziran 2023’te “Suçluluk telaşı” başlığıyla manşetten duyurduğu haber dâhil birçok habere erişim engeli getirilmişti. Balcı, kendisiyle ilgili henüz yayınlanmamış haberlere “kaos oluşturacağı” iddiasıyla yayın yasağı ve erişim getirilmesini istemiş ancak mahkeme talebi reddetmişti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; şimdi ise Balcı hakkındaki “cinsel taciz ve tehdit” soruşturmasının kapatılmasına yönelik itiraz edildiği ortaya çıktı. Mağdur M.Ç., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen “Kovuşturmaya yer yok” kararına itiraz etti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, “Kadına karşı tehdit ve cinsel taciz” suçlarına dair yazışmalara ilişkin ekran görüntüleri bulunduğunu belirterek itirazı kabul etti.

Ardından 1 Kasım’da Balcı hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Balcı’nın M.Ç.’ye yönelik, “Bu ilişki mezarda biter, senden vazgeçmeyeceğim, Mezarda biter bazı aşklar, eşimsin mezara kadar” ifadelerini kullandığı ve üzerinde Alper Balcı yazan bir silah fotoğrafı gönderdiği belirtildi. Balcı savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. İddianamede, Balcı’nın cinsel taciz ve tehdit suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtildi. M.Ç. isimli kadın ise daha önce savcılığa verdi ifadede, Balcı ile 4 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “Evli olmasına rağmen yalan söyleyerek dini nikâh kıydırıp, benim gururumla oynamıştır. ‘Ben dini nikâhlı kocanım, üzerinde hakkım var’ diyerek benden birçok kez borç almış, geri ödememiştir” demişti.