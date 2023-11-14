HEDEP, yerel seçim için 'ittifak' kararını verdi!

Yerel seçimlere çok az bir süre kala partilerin tutumları da merak konusu oldu. HEDEP'in Yerel Yönetimler Konferansı’nda partinin seçim stratejileri değerlendirildi.

HEDEP, yerel seçim için 'ittifak' kararını verdi!

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, hafta sonu Ankara’da Yerel Yönetimler Konferansı’nı gerçekleştiren HEDEP yönetimi, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler için ilke kararları aldı. HEDEP, hem iktidara kaybettirme hem de kayyum atanan belediyelerin geri alınması için muhalefetten “cesur adımlar atılmasını” bekleyecek.

HEDEP Yerel Yönetim Konferansı’na, partinin A takımı olarak adlandırılan MYK ve PM üyeleri, kayyum atanan belediyelerin eş başkanları, il ve ilçe belediye meclis üyeleri ve milletvekilleri katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, başta kayyum atananlar olmak üzere, doğu ve güneydoğudaki tüm belediyelerin HEDEP tarafından kazanılması gerekliliği vurgulandı.

Batı’da ise Mersin ve Adana başta olmak üzere bazı illerde yer alan ve Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı ilçe belediyeleri de “kazanılması hedeflenen yerler” arasında değerlendirildi. HEDEP tabanının, “Yan yana görüntü vermek istemeyenlerle ittifak yapılmaması” talebi de toplantıda gündeme geldi. Tüm partilere bu koşul, olası ittifak öncesi önemli şartlardan biri olarak gösterilecek.

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