Erdoğan, Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile 13.20'de Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.

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Erdoğan, Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAlmanya'ya, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e gitti.

Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Şansölyelik Binası'nda karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşeceği Scholz ile ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Kaynak: AA

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