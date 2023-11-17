CHP'den sicil affı teklifi: Meclis'e sunuldu

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı veya kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınarak kara listeye giren tüketicinin, olumsuz sicilinin silinmesi için kanun teklifi hazırladı.

CHP'den sicil affı teklifi: Meclis'e sunuldu

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun teklifi ile borçlarını ödeyen tüketicilerin kredi notlarına ilişkin olumsuz sicillerinin dikkate alınmaması adına TBMM başkanlığına teklif sundu.

CHP’li Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle ödenemeyen kredi kartları ve kredi borçları sebebiyle milyonlarca vatandaşımıza yasal takip başlatılmaktadır. Yasal takip başlatılan ya da ödemelerinde gecikmeye düşen tüketiciler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafında riskli ve kötü sicilli olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulama nedeniyle tüketiciler borcun tamamını ödeseler dahi 5 yıl boyunca kredi sicilleri düzeltilmemektedir. Bu sicil kayıtları sebebiyle tüketiciler borçlarının tamamını ödemeleri durumunda bile 5 yıl boyunca acil ihtiyaçları için tekrar kredi kullanamamaktadır. Kanun teklifimiz ile yapılan sicil affı sayesinde borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın olumsuz sicilleri temizlenecek ve ekonomik yönden biraz da olsa rahatlamalarını amaçlamaktayız.”

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