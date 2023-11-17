CHP’li Sevda Erdan Kılıç’ın gündeme getirdiği okula soruşturma açıldı | Kılıç: ‘‘Olayın peşini bırakmayacağım’’

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Samsun’da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Külliyat Kız Okulları’nı Türkiye’nin gündemine getirmişti. Kılıç, Arapça dilde eğitim verip, kız öğrencilere “İslam’ın kızı belgesi” dağıtan okula tepki göstermişti.

Sevda Erdan Kılıç, Külliyat Kız Okulları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, “Olay hakkında Bakanlık müfettişlerince inceleme ve soruşturma çalışmaları başlatılmış olup, devam etmektedir” denildi.

KARMA EĞİTİM TARTIŞMASINDA GERİ ADI

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitim yerine kız okullarına ilişkin söylediği sözleri de gündeme getirmiş ve Bakanlığa yazılı soru önergesi vermişti. Bakanlık, Kılıç’ın “Milli eğitim Bakanlığı bünyesinde ‘Kız okullarının’ açılmasına ilişkin bir çalışma bulunmakta mıdır” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Karma Eğitim’ başlıklı 15. Maddesinde ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir’ hükmü yer almaktadır”

KILIÇ: OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Kılıç, şunları söyledi:

“Bundan iki ay önce Samsun’daki bir okulu gündeme getirmiştim. Burası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Külliyat Kız Olullarıydı. Bu okulun dili arapça, başarı belgesi diye de İslamın Kızı belgesi veriyorlardı. Bu okulun varlığı Anayasa’ya da Milli Eğitim Temel Kanunu’na da aykırılık oluşturuyordu. Bu okulu gündeme getirdiğimiz andan itibaren veliler, öğretmenler ve sivil toplum örgütlerinin de mücadelemize destek vermesiyle birlikte çok önemli bir adım atıldı. Bu okula milli eğitim bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Verdiğimiz mücadele ile Kız okulları hayali kuran Sayın Bakan da yasaları hatırlamak zorunda kaldı.

Karma eğitimin yasada yazılı olduğunu belirterek, Karma eğitime karşı bir çalışmalarının olamayacağını da beyan etti. Tabi ki bu iş burada bitmedi. Tehditlere, hakaretlere maruz kalsam da yine bu okulların takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu konu sadece bir okulun soruşturulmasıyla ilgili değil. Bu okulların mantar gibi türemesinin de engellenmesiyle ilgili. - Laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtı, yasalara aykırı hiçbir eğitim modeline izin vermeyeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem