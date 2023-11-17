Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı: Tahliyesi bekleniyor

3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından da yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"ten açılan dava düşürüldü.

Pehlivan hakkındaki davanın düşmesinin ardından tahliye edilmesi amacıyla denetimli serbestlik dilekçesi sabah saatlerinde, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği’nin müvekkili hakkında denetimli serbestlik kararı verdiğini ifade etti.

Ersöz, Pehlivan’ın kısa sürede cezaevinden tahliyesinin gerçekleşeceğini bildirdi.