Kulis I AKP'de yargı krizine tepkiler var: Yargıtay’ın AYM kararı ile Ogün Samast’ın tahliyesine 'FETÖ kalkışması' yorumu

Geçtiğimiz gün tüm Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan ve hukuk sistemini sorgulatan bir olay yaşandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Kanal 24'ün cinayetten 9 yıl sonra yayınladığı görüntülerde, Samsun Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen Samast'ın 'kahraman' gibi karşılandığı görülüyor.

Emniyet görevlilerinin Samast'a "Abine şöyle güzel bir poz ver", "Aslanım benim" gibi şeyler söyleyip sırtını sıvazladığı kaydedildi.

AKP'LİLER DE TEPKİLİ

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AKP içinde Samast'ın tahliyesine tepki gösterenler var.

Gelen kulis bilgisinde Ogün Samast’ın şartlı tahliye edilmesi AKP içinde "FETÖ tipi kalkışmaya benzetenler ve amacın AKP’yi zor durumda bırakmak olduğunu" iddia edenler bulunuyor.

Babacan'ın AKP'deki kulis bilgilerini içerdiği yazısı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ortağı Devlet Bahçeli’nin aksine daha soğukkanlı değerlendirmeler yapmasını buna bağlayanlar var. Bilgi ve analiz arttıkça, yargıdaki kalkışmanın pek de masum olmadığını düşünenlerin sayısı arttı. Öyle ki; bu operasyonu, 2021 yılında yasalaşan ‘Güvelik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’ne kadar götürenler var. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hazırlattığı yasa, sadece muhalefetin değil, AKP’lilerin de çok tepkisini çekmişti.

'BU HÜKÜMLE HİÇBİRIMİZ KAMUDA GÖREV ALAMAYIZ'

Bu düzenlemeyle kamuda görev alacaklara ilişkin güvenlik soruşturmasının çapı öyle bir genişletiliyordu ki; güvenlik soruşturmasına kişinin eşi, birinci derece kan bağı olanlar ve sıhri hısımlarının yani kişinin eşinin ailesinin de dahil edileceği hükmü yer alıyordu. “Sıhri hısımlar” olarak adlandırılan bu bölümle, kişinin tüm sosyal çevresine bakılacak ve kamuya alınmama gerekçesi yapılabilecekti. AKP’liler, 'Bu hükümle hiçbirimiz kamuda görev alamayız' diye itiraz ettiler. Sıhri hısımlar bölümü metinden çıkartıldı.

'MİLLETVEKİLLERİ UYARILDI'

İşte bu teklif, AKP’lilere göre yargıda ve devlette kendilerini zor durumda bırakmak isteyenlerin operasyonuydu. Şimdi, geçtiğimiz hafta yaşanan krizi bunun devamı olarak nitelendiriyorlar. Ayrıca işi FETO tipi kalkışmaya benzetenler ve amacın AKP’yi zor durumda bırakmak olduğunu iddia edenler bile var. Önceki gün Ogün Samast’ın şartlı tahliyesi de aynı bakışla değerlendiriliyor. Bu nedenledir ki; milletvekilleri yargı krizi nedeniyle açıklama yapmamaları için uyarıldı."

CEZA SÜRECİ

Trabzon'dan getirilen 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast, 19 Ocak 2007'de Hrant Dink'i silahla öldürüldü. Cinayetin ardından kaçtığı Samsun'da yakalanan Samast ile cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 18 sanık hakkında, 20 Nisan 2007'de dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Birleşen dosyalarla sanık sayısının 20'ye çıktığı davada, tahliye kararları sonrası 3 tutuklu kaldı. 25 Ekim 2010'daki duruşmada, yaşı 18'den küçük olan Samast hakkındaki dosya ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu mahkeme, 25 Temmuz 2011'de Ogün Samast'ı 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.