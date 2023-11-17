Rakel Dink'ten kocasının katilinin salınması hakkında: Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz

"Cumhuriyeti'in 100 yılında Azınlık Hakları Konferansı'nda söz alan Rakel Dink, kocasının katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesi kararı hakkında, "Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" dedi.

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Rakel Dink'ten kocasının katilinin salınması hakkında: Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.

Ülkenin pek çok kesiminin tepki gösterdiği tahliye kararı, dün Dink'in vurulduğu yere, İstanbul'da TİP, EMEP ve Sol Parti tarafından protesto edildi. Ortak eylem sonrası yere karanfil bırakıldı.

"Cumhuriyeti'in 100 yılında Azınlık Hakları Konferansı'nda" kürsüye çıkan Hrant'ın eşi Rakel Dink, tahliye kararını eleştirdi.

Hukuksuz ve adaletsiz bir ülkede yaşadığımızın altını çizen Rakel Dink, şunları söyledi:

"Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz. Dink'in ölüm emrini verenlerin aramızda dolaştığını biliyoruz zaten. S.Ali'nin, İlhan Erdost'un, Z. Tekiner'in, U. Mumcu'nun, M.Anter'in katilleriyle aynı havayı soluduğumuzu bilmiyor muyuz? Yargıtay ilk kez saçmalamış gibi yapamıyoruz, Dink'in kalemini kıran aynı Yargıtay değilmiş gibi yapamıyoruz. Mesele hiçbir zaman şu ya da bu kişinin 3-5 yıl fazla ya da az ceza alması değildir. İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ogün Samast Hrant Dink
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