İYİ Parti'deki istifaların perde arkasında ne var?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “İYİ Partiyi karıştıran konuşma: Nerede kasadaki 132 milyon lira” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Öztürk bugünkü yazısında, bir süredir istifa krizlerinin yaşandığı İYİ Parti’de neler yaşandığını anlattı.

Öztürk, İYİ Parti'de Ümit Dikbayır'ın yerine getirilen Cem Özdemir'in kasada 132 milyon liralık açık olduğunu belirttiğini ifade etti.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

"Seçimden hemen sonra Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, kurul üyelerinden İsmet Koçak, 'Milletvekili sıralarının belirlenmesi parayla satılmış. Bu yönde çok ciddi söylentiler var. Bunun açığa çıkarılması gerekir' dedi. Bu önemli bir iddiaydı ve hesabının verilmesi gerekirdi. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, 'Böyle bir para kasamıza girmedi. Bu tür gerçekle ilgisi olmayan iddialar genel başkanımızı, partimizi zedeler' dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Başkana en yakın isimlerden birisi ve mali işlerden sorumluydu. İYİ Parti kongresinde Genel İdare Kurulu için adaydı. Ancak hep 'Çizik' yedi. Bunlar İYİ Parti'de iyi şeylerin olmadığının göstergesiydi.

HESAPLAR MI İNCELENDİ?

Dedikodu kazanı kaynamaya devam etti. Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettirdiği iddiası yayıldı. Oysa üç hafta önce Dikbayır ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz'la ilgili genel başkanın yeni görevlendirme yapacağı söyleniyordu.

Ümit Dikbayır genel başkan yardımcılığına, partinin kuruluşundan bu yana büyük emekleri olan ve milletvekili seçimlerine kadar genel sekreter olarak görev yapan Uğur Poyraz'ın da İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'na getirilmesi planlandı. Grup Başkanı Erhan Usta da, Ümit Özlale'den boşalan Kalkınma Politikaları Başkanlığı'na kaydırılacaktı.

NEREDE 132 MİLYON LİRA?

Ümit Dikbayır'ın yerine önce Cem Özdemir getirildi. Yani, kasa O'na teslim edildi. Özdemir, kasanın eksi 16 milyon lirada olduğunu belirtti. İYİ Parti'nin kasası tam takır. Bu durum Ümit Dikbayar'a söylendiğinde, 'Ne demek kasamız eksi 16 milyon lirada?' dedi ve 'Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede' diye sordu. Bir taraftan Akşener'in hesaplarının gizli bir biçimde inceletildiği, bir yandan partinin kasasında olması gereken paranın bulunmadığı iddiası olayı farklı boyutlara taşıdı. Ümit Dikbayır, kendisi hakkında disiplin soruşturması açılmasını istedi. Makul bir süre bekledikten sonra dokunulmazlığının kaldırılmasını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup hakkındaki iddianın açıklığa kavuşmasını isteyecek.

O OFİS RAHATSIZLIK YARATTI

2019 kongresinde Uğur Poyraz Genel Sekreterliğe, yardımcılığına da Uğurhan Tiryaki getirilmişti. Son kongrede Poyraz, genel sekreter yapılmayınca, Uğurhan Tiryaki'nin de görevi sona erdi. 24 Haziran 2023'de yapılan kongrede, yedek listede birinci sırada bulunan Tiryaki, Bahadır Erdem'in istifasıyla asil GİK üyeliğine geçti. Tiryaki'nin Ankara Cinnah Caddesindeki ofisine Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır ve partide muhalif çizgide gösterilen bazı isimlerin gitmesi genel merkezde rahatsızlık yarattı, 'O ofiste parti aleyhine dedikodu yapılıyor' söylentileri üzerine, Genel başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı, Tiryaki'yi arayıp istifa etmesini biraz da ağır sözlerle ifade etti. Tiryaki ise istifa etmediği gibi yedek üyelikten GİK üyeliğine geldi, Aksakallı'ya da o sözleri için aynı tonda cevap verdi."

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