Yerel seçim için görüşecekleri öne sürülmüştü: Özgür Özel'den Akşener iddialarına cevap geldi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Özgür Özel, Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısına katıldı. Toplantıda milletvekillerinin yanı sıra il başkanları da yer aldı.

Özel, partisinin il başkanları ile bundan sonraki süreçte birlik ve bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya katılanlara il başkanları ve milletvekillerinin yer aldığı bir albümün verildiğini belirten Özel, "Bundan sonra birlik ve bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Özel, öğleden sonra il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geleceğini aktardı.

Öte yandan Özel, toplantıya gelişinde bir gazetecinin, "Meral Akşener ile yarın bir görüşme yapacağınız belirtiliyor" sözlerine, "Ben de şaşırdım, yok" karşılığını verdi.

NE SÖYLENMİŞTİ?

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Ankara'da görüşeceğini aktardı. Öztürk, Özel'in Akşener'i ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin de muhtemelen çarşamba gerçekleşeceğini öne sürdü.

Öztürk şunları aktarmıştı:

"Bu görüşmede önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır. İki partinin ittifak konusu ve İYİ Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır. Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım."

Kaynak: Gerçek Gündem