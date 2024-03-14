Ormanları yok edip köylüleri dövdürdüler... Her şey seçim için: AKP'nin adayı istedi, Erdoğan Akbelen'de kararını değiştirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İkizköy'deki Akbelen Ormanları'nın çevresinde yer alan 190 parsellik tarım arazisinin linyit madenine açılması için iki gün önce verdiği acele kamulaştırma kararı iptal edildi.

Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

AYAYDIN'IN PROPAGANDASINA DÖNÜŞTÜ

Kararın İptal edilmesinin ardından da AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’ın seçim propagandasına dönüştü.

Kamulaştırma kararının çıkarılmasının ardından iki gün sonra iptal edilmesinden saatler önce açıklama yapan Ayaydın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek acele kamulaştırma kararını gözden geçirmesini talep ettiğini” söyledi. Ayaydın talebinin Erdoğan tarafından lumlu karşılandığını da söyledi.

Akbelen Ormanları'nda, Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için geçen yıl 24 Temmuz'da ağaç kesimine başlanmış, yüzlerce ağaç yok edilmişti.

Ayaydın, kamulaştırma kararının kaldırılmasından 2 saat önce yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Erdoğan’la görüştüğünü açıkladı. Ayaydın açıklamasında, “"Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını üzülerek öğrendim. Bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim” ifadelerini kullandı.

KARAR İPTAL EDİLDİ AYAYDIN YİNE AÇIKLAMA YAPTI

Ayaydın, kararın iptal edildiğinin Resmi Gazete’de açıklanmasının ardından bir açıklama daha yaparak Erdoğan’a teşekkür etti.

Ayaydın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a başta Milas İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahalleleri ve tüm Muğla adına hassasiyetlerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere 11 Mart 2024 tarihinde çıkan 8247 sayılı karar üzerine derhal harekete geçtim. Enerjiye, özellikle de yerli kaynaklardan elde edilecek enerjiye olan ihtiyacımız ortada ancak Muğla’nın tarım bölgelerinin linyit sahası olarak kullanılmasına da bir Muğlalı olarak benim de içim el vermiyor" diye yazdı.

AYAYDIN’IN KAÇAK TUVALETİ İÇİN ORMAN SINIRI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Gazeteci Bahadır Özgür ise, iptal kararının Ayaydın’ın seçim propagandasına dönüştüğüne dikkat çekerek, 2023 yılında Ayaydın’ın villasının kaçak tuvaleti için Erdoğan’ın devreye girerek ormanın sınırını değiştirdiğini hatırlattı.

Özgür konuya ilişkin, “Erdoğan'ın, Akbelen'deki 190 parselin kamulaştırma kararını iptal etmesi, Muğla adayı Aydın Ayaydın için bir seçim propagandası. Bir hatırlatma: Erdoğan 2023 yılında, Ayaydın'ın Bodrum'da villasına eklediği kaçak müştemilat ve tuvaleti için ormanın sınırını değiştirmişti" ifadelerini kullandı.

AKBELEN’DE DİRENEN KÖYLÜLER ‘MARJİNAL’ İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’de ağaç kesimi yapılan bölge halkının ve yaşam savunucularının eylemlerini ‘marjinal’ ve ‘provokatif’ olarak nitelemişti. Erdoğan, "Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artırılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır" demişti.

Akbelen’de direnen köylüler jandarmanın sert müdahalesine maruz kalmış, direnen birçok isim de gözaltına alınmıştı.

CHP’nin tatilde olan Meclis’i Akbelen için toplanmaya çağırması üzerine Meclis toplanmış ancak yeter sayıya ulaşılamamıştı.

Muhalefetin konuya ilişkin görüşme önerileri de yine AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.