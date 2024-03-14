Erdoğan, 'Yüzümüze hakikatleri haykırın' demişti: Ağzını açan 52 bin yurttaşa anında dava

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 10 Mart’ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, “Eleştirilere açık siyasetçi” profili çizdi. Mitingi izlemeye gelenlere seslenen Erdoğan, “Yüzümüze hakikatleri haykırın” dese de Adalet Bakanlığı’nın verileri tam tersini gösteriyor. Bakanlığın verilerine göre, 2019-2022 döneminde on binlerce kişi, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandı.

2018 yılında gerçekleştirilen referandum ile geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından çok sayıda yurttaş, TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma geçirdi. TCK’de, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen ve “İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engel” olarak değerlendirilen 299 ve 301’inci maddeleri, adeta iktidarın muhalifleri cezalandırma aracına dönüştürüldü.

REKOR YILI 2022

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; ceza mahkemelerinde hemen her yıl binlerce yurttaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılırken sanık sayısı 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçilen yılların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Buna göre, TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında ceza mahkemelerinde yalnızca 2022 yılında 7 bin 600 dosya açıldı. Dosyalardaki sanık sayısı ise 7 bin 712 ile ifade edildi.

TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında yargılanan kişi sayısında yıllar itibarıyla dikkati çeken bir artış da yaşandı. Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ya da hükümeti aşağıladığı gerekçesiyle 2019 yılında 13 bin 731 kişi hakim karşısına çıkarılırken bu sayı 2020-2022 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 9 bin 560

• 2021: 12 bin 304

• 2022: 16 bin 753

ÇOCUKLAR DA BU SUÇTAN YARGILANIYOR

TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında yapılan yargılamalar ile 18 yaşın altındaki çok sayıda çocuk da hakim karşısına çıkarılıyor. Yalnızca 2022 yılında, TCK 299 ve 301’inci maddeleri de kapsayan, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan hakkında dava açılan çocuk sayısı 75 bine ulaşıyor.