Erdoğan, Akbelen'deki araziler için 2 gün önce verdiği kamulaştırma kararını kaldırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkizköy'deki Akbelen Ormanları'nın çevresinde yer alan 190 parsellik tarım arazisinin linyit madenine açılması için iki gün önce verdiği acele kamulaştırma kararını iptal etti.

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Erdoğan, Akbelen'deki araziler için 2 gün önce verdiği kamulaştırma kararını kaldırdı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Muğla-İkizköy'deki Akbelen Ormanları'ndaki kamulaştırma kararı iptal edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Akbelen Ormanı’nın bulunduğu Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Kararda, tarım arazilerinin olduğu söz konusu sahanın "S:86541" numaralı linyit işletme ruhsatlı saha olduğu belirtildi.

AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, bugün yaptığı yazılı açıklamada kararı üzülerek öğrendiğini söylemiş ve Erdoğan'dan yeniden değerlendirmesini istemişti.

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Bu gece 14 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan imzalı kararla, iki gün önce verilen acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mahallesinde yer alan Akbelen Ormanları'nda, Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için geçen yıl 24 Temmuz'da ağaç kesimine başlanmış, yüzlerce ağaç yok edilmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan Muğla Akbelen Ormanı Aydın Ayaydın
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