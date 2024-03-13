Bilal Erdoğan hakkındaki 67 haber ve paylaşıma erişim engeli

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki çeşitli haberler ve paylaşımların erişime engellenmesi ve silinmesine hükmetti.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre mahkeme kararın gerekçesi olarak "kişilik hakları"nı gösterdi.

Erişime engellenen haberlerin erişime engellenmesiyle ilgili haberlerin de aralarında olduğu toplam 67 farklı haber ve paylaşım erişime engellendi.