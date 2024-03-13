Bilal Erdoğan hakkındaki 67 haber ve paylaşıma erişim engeli

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki 67 haber ve paylaşımın erişime engellenmesi ve silinmesine hükmetti.

Bilal Erdoğan hakkındaki 67 haber ve paylaşıma erişim engeli

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki çeşitli haberler ve paylaşımların erişime engellenmesi ve silinmesine hükmetti.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre mahkeme kararın gerekçesi olarak "kişilik hakları"nı gösterdi.

Erişime engellenen haberlerin erişime engellenmesiyle ilgili haberlerin de aralarında olduğu toplam 67 farklı haber ve paylaşım erişime engellendi.

Etiketler
Bilal Erdoğan Erişim Engeli
Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç
SAADET adayı Altınok’un 'mal varlığı' açıklamasını tiye aldı SAADET adayı Altınok’un 'mal varlığı' açıklamasını tiye aldı
Yasak delindi: Egemen Bağış’ın kızına THY’den pastalı karşılama Egemen Bağış’ın kızına THY’den pastalı karşılama
Köylüyü jandarmaya dövdüren AKP'nin adayı seçim için Akbelen kararına itiraz etti Köylüyü jandarmaya dövdüren AKP'nin adayı seçim için Akbelen kararına itiraz etti
Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt: Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişi... Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt: Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişi...
Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu
ÇOK OKUNANLAR
Çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Son 8 anketten AKP'ye kötü haber: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları
ORC 5 ildeki anketini yayınladı: Edirne'den Kars'a işte son oy oranları Edirne'den Kars'a işte son oy oranları
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız" Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu
Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek? Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek?