Zühtü Arslan dönemi sona eriyor: Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı 21 Mart'ta belirlenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkanın seçimi için tarih, 21 Mart olarak belirlendi.

Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı.

Bu kapsamda, 21 Mart, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi. Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

KULİSLERDE İRFAN FİDAN'IN ADI GEÇİYOR

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre kulislerde, son seçimde ismi AYM Başkanlığı için geçen ancak sürpriz biçimde Arslan karşısında seçimi kaybeden eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın yeni AYM Başkanı olabileceği konuşuluyor. Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilmesi için Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine atanan Fidan, Yargıtay’da fiilen hiç görev yapmamasına rağmen AYM üyeliği seçimine girmiş ve en yüksek oyu alan isim olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en yüksek oyu alan üç Yargıtay üyesi arasından Fidan’ı 25 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.