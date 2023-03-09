ORC Araştırma müdürü Pösteki: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor, AKP’nin oy oranı önümüzdeki aylarda daha da düşebilir

Siyasetteki son durumu değerlendiren ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Kılıçdaroğlu’ndaki bu yükselişi kriz sonrası oluşan ‘Türkiye ittifakı’ görüntüsüne bağladı; “Bu kriz aslında dağıtıcı olmaktan çıkıp tabanda birleştirici bir unsur oldu” dedi.

“Gördüğümüz tabloda, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor” diyen Pösteki, “AKP’nin oy oranı önümüzdeki aylarda daha da düşebilir” öngörüsünde bulundu.

"BU KRİZ TABANDA BİRLEŞTİRİCİ UNSUR OLDU"

Diken’e konuşan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, “Masa krizi çıkar çıkmaz biz çalışmayı yapmaya başladık. Bu kriz aslında dağıtıcı olmaktan çıkıp tabanda birleştirici bir unsur oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafında toplanılması ve İYİ Parti’nin masaya yeniden dahil olması bir Türkiye ittifakı görünümü çizdi. Bu yüzden de oy oranları buna göre şekillendi” görüşünü ifade etti. Pösteki’ye göre bu tablo, seçmenin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte diğer liderlerin desteğini görmesinden sonra ortaya çıktı. Pösteki, “Öncesinde insanların farklı beklentileri vardı. Anketlerde Kılıçdaroğlu’nun diğerlerine göre az çıkmasının sebeplerden birisi Yavaş ya da İmamoğlu’nun aday olması şartlayan seçmenlerdi. Ancak o seçmen de tüm liderlerin Kılıçdaroğlu’na desteğiyle birlikte tam bir mutabakat görünce bundan memnun oldu. İşin özü budur aslında” değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRDÜĞÜMÜZ TABLODA, MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU İLK TURDA SEÇİMİ ALIYOR"

Ölçümlere göre Kılıçdaroğlu’nun ilk turda seçimi alacağını öngören Pösteki, “Bunlar dört günlük süreçte yansıyan veriler. Burada İnce, Erbakan gibi isimler sorulmadı. Bence bu süreçte oy oranları da değişti. Gördüğümüz tabloda, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor. Ama bu işler kampanya meselesi. Ortada bir ittifak var. Bu süreçte bileşenlerin yapacağı bir hata herkesi etkiler” diye konuştu.

"AKP'NİN OY ORANI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA DA DÜŞEBİLİR"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidarın hazırlıksızlığı ve geç müdahalesi eleştirilmişti. Pösteki, beş aydır çıkışta olduğunu söylediği AKP’nin deprem sonrası düşüşe geçtiğini söyledi; “Adalet ve Kalkınma Partisi, son beş aydır bir çıkıştaydı. İki buçuk puan yukarı çıkmışlardı. Depremden sonra bir çalışma yaptık. Bir buçuk puanlık bir düşüş var. Yüzde 30’un üzerine çıkmıştı ama yine geriledi. Bu seviye AKP için psikolojik bir eşiktir. Önceki aylarda da görmüştü yüzde 27’leri ama EYT ve sosyal konut projesiyle birlikte kıpırdanma olmuştu. Ancak depremden sonra daha ilk ayında bir buçuk puanlık düşüş AKP’yi yüzde 30’un altına düşürdü. Önümüzdeki aylarda bu oran daha da düşebilir” ifadelerini kullandı.