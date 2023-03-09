Hem İmamoğlu ile hem Yavaş ile hem de tek başına: Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu için miting kararı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting programına ilişkin bilgi verdi.

Son Güncelleme:
Hem İmamoğlu ile hem Yavaş ile hem de tek başına: Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu için miting kararı

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesinin ardından çizeceği yol haritası merak konusu olmuştu. HalkTV'de "Sözüm Var" programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MİTİNG KARARI

Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitinglerle ilgili bilgi veren Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hem tek başına hem de Kılıçdaroğlu ile miting yapacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Erdoğan'ın 'gölge kabinesi'nde sürpriz isimler Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Erdoğan'ın 'gölge kabinesi'nde sürpriz isimler
Kerem Bürsin hayranları yıkıldı. Apar topar ameliyata alındı Kerem Bürsin hayranları yıkıldı. Apar topar ameliyata alındı
Mete Yolaş yazdı: Önümüzdeki yıllarda gıda bulamayacağız... İşte galaksi tarihinin cehaleti Önümüzdeki yıllarda gıda bulamayacağız...
Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor
ÇOK OKUNANLAR
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Hamamböcekleri ve karıncalara karşı doğal kovucu! Eve yaklaşamıyorlar Hamamböcekleri ve karıncalara karşı doğal kovucu! Eve yaklaşamıyorlar
Daha yeni başlayan Aile dizisinde flaş değişiklik! Nur Sürer'de vardı.. Daha yeni başlayan Aile dizisinde flaş değişiklik! Nur Sürer'de vardı..
Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: AKP'li ismin aday olabilmesi için imza toplamaya başladılar! AKP'li ismin aday olabilmesi için imza toplamaya başladılar!
"Kadın Oyunları Festivali 2023" depremzede kız çocuklarının eğitimi için perde açacak "Kadın Oyunları Festivali 2023" depremzede kız çocuklarının eğitimi için perde açacak