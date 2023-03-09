Hem İmamoğlu ile hem Yavaş ile hem de tek başına: Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu için miting kararı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting programına ilişkin bilgi verdi.
Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesinin ardından çizeceği yol haritası merak konusu olmuştu. HalkTV'de "Sözüm Var" programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
MİTİNG KARARI
Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitinglerle ilgili bilgi veren Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hem tek başına hem de Kılıçdaroğlu ile miting yapacağını açıkladı.
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