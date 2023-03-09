Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Erdoğan'ın 'gölge kabinesi'nde sürpriz isimler

Ankara, tarihin en yoğun günlerine tanıklık ederken Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinin startı verildi. Ankara kulisleri ise Erdoğan'ın seçim kampanyası ile ilgili yeniden hareketlenmeye başladı.

Oda TV'nin haberine göre, Erdoğan’ın seçim çalışmalarına “Gölge Kabine” açıklayarak başlayacağı belirtildi.

AKP’de de sıcak gündem bu “Gölge Kabine’de” hangi isimlerin bakan olacağına ilişkin öngörüler konuşuluyor.

AKP’nin ön plana çıkaracağı isimler arasında İbrahim Kalın ve Hakan Fidan’ın yer alacağı ifade ediliyor.

KALIN VE FİDAN'A GÖREV

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Tayyip Erdoğan’ın kabinesinde Dışişleri Bakanlığı’na, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da adı kabinede bakan olacak kişiler arasında belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da AKP’den milletvekili adayı olacağı öne sürülmüştü. Ancak edinilen bilgilere göre Süleyman Soylu milletvekili adayı olmayacak. Bu durumun “Soylu yeniden Bakan olabilir” iddiasını güçlendirdi.

SÜRPRİZ İSİM BAYRAKTAR

Tayyip Erdoğan’ın “Gölge Kabinesi”ndeki sürpriz isim ise damadı Selçuk Bayraktar.

Baykar Tekonoloji ile savunma sanayinde önemli görevler alan Selçuk Bayraktar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok güvendiği bakan adayı olduğu vurgulanıyor.