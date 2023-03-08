Millet İttifakı'nın adaylık açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı? İşte Özgür Özel'in görüntülediği anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmesinin ardından geçtiğimiz pazar günü yaşanan görüşme trafiği ile Altılı Masa'daki kriz Saadet Partisi Genel Merkezi'nde çözüldü. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken CHP liderinin o geceye ait ilk görüntüleri Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var var programında yer aldı.

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'nden CHP Genel Merkezi'ne döndüğü anlar yer aldı. Programa katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kayda aldığı anlarda genel merkez çalışanlarının Kılıçdaroğlu'na sürpriz hazırladığı görülüyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını karşılayan çalışanların sevinçten ağlaması dikkat çekiyor. Çalışanlar ile tokalaşan Kılıçdaroğlu daha sonra CHP'li yöneticilerin tebriklerini kabul ederek kendisine hediye edilen çiçeği eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na veriyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşmasına itiraz ederek masadan kalkmasının ardından Altılı Masa cephesinde kriz yaşandı. Akşener masadan kalkarken pazartesi günü yaşanan baş döndürücü görüşme trafiği ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Akşener'le görüştü.

Ardından İYİ Parti lideri, bahsi geçen iki isme, 'yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcılığını' önerdi. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'le görüştüğü öğrenildi. CHP'nin teklifi kabul etmesinin ardından Akşener, Altılı Masa'nın liderlerinin bir araya geldiği Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek toplantıya katıldı.

Saatler süren zirve sonrasında Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla Temel Karamollaoğlu tarafından Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.