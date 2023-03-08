Canan Kaftancıoğlu'ndan iktidara yasak yanıtı: 14 Mayıs’tan sonra böyle bir fotoğrafı çekemeyeceksiniz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Feminist Gece Yürüyüşü'nün yasaklanmasına ve polis ablukasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, seçimlerden Millet İttifakı'nın zaferle çıkacağını işaret ederek; "Seneye 8 Mart’ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız" dedi.

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Canan Kaftancıoğlu'ndan iktidara yasak yanıtı: 14 Mayıs’tan sonra böyle bir fotoğrafı çekemeyeceksiniz

GERÇEK GÜNDEM /

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar dayanışmalarını göstererek hakları için mücadeleye devam ettiklerini göstermek için bir araya geldi. İstanbul'da her yıl oldu gibi kadınlar yine Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de oldu. 

Kadınların hak taleplerini dile getirdikleri eylemlere yönelik sert müdahalelerin bu yıl da gerçekleşmesinden endişe ediliyor. Polis, dün akşam saatlerinden itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren bölgedeki polis aracı sayısında görülen artış dikkat çekti. Saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'na girişler ve çıkışlar siviller için tamamen kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar da polis bariyerleriyle kapatıldı. Kadınlar polis ablukasına rağmen Feminist Gece Yürüyüşü için Beyoğlu'nun farklı noktalarında bir araya geldi.

CANAN KAFTANCIOĞLU: TEK ADAMA KARŞI ÇOK KADIN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yasaklara tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Kaftancıoğlu, yasaklar ile gündeme gelen iktidara 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ile genel seçimleri işaret etti. 

Canan Kaftancıoğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "14 Mayıs’tan sonra böyle bir fotoğrafı isteseniz de çekemeyeceksiniz. Seneye 8 Mart’ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız. Tek adama karşı çok kadın!" ifadelerini kullandı.

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