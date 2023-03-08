CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan AFAD'a tepki: Deprem paketini dağıttığınız evde kadını neden görmezden geliyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, teklifin üçüncü maddesi üzerinde söz aldı.

Biçer Karaca, “Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart dolayısıyla, tabii ki depremde yaşamını kaybeden ve depremde birçok uzvunu kaybederek hayat ve yaşam koşulları zorda olan bütün kadınlarımızı da ve tüm emekçi kadınlarımızı da buradan saygıyla anmak isterim” dedi.

“AFAD'IN DEPREM YARDIM PAKETİNDE KADIN HİJYEN MALZEMELERİ YOK”

Biçer Karaca, “Milletvekili arkadaşlarımızı dinliyoruz, iktidar milletvekillerini özellikle, televizyonlara bakıyoruz, her şey varmış deprem bölgesinde, milletin tüm ihtiyaçları, vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanmış, hele hele kadınlara da pozitif ayrımcılık yapılarak tüm ihtiyaçları karşılanmış. 15 gün deprem bölgesindeydik CHP’nin tüm milletvekilleriyle. Çadırları gezdik, oradaki yıkıntı olan enkazları gezdik ve orada vatandaşın çığlıklarına, özellikle kadınların taleplerine baktığımız zaman kadınlar depremde yok sayılmışlar. Örneğin, AFAD deprem yardım paketleri dağıtıyor arkadaşlar. Deprem yardım paketlerinde kadın hijyen malzemeleri neden yok? O deprem paketini dağıttığınız evde kadını neden görmezden geliyorsunuz? Hani toplumsal cinsiyet demeyin, pozitif ayrımcılık; işte, toplumsal cinsiyet eşitsizliği tam da budur, AFAD'ın deprem yardım paketinde kadın hijyen malzemeleri yok” diye konuştu.

“BU ÜLKE DAYANIŞMA KASLARINI GÜÇLENDİRDİ, BU KASLARLA SİZİ BURADA BARINDIRMAYACAKTIR”

Depremde yurttaşların kayıp ilanı verdiğini hatırlatan Biçer Karaca, “Şu anda yakınını bulamayan, bulunamayan 39 çocuk var; 18 yaş altı 39 çocuk, bize gelen ihbara göre 34'ü 15 yaş altında. Bakanlığa diyoruz ki ‘Gelin, bize randevu verin, konuşalım, bu çocuklar için bir müzakere edelim.’ Bakanlık kapı duvar. Yasama organının temsilcisi milletvekillerine atanmış Bakan burada randevu vermedi arkadaşlar. Depremde sınıfta kaldınız, sosyal devleti yok ettiniz ama emin olun, bu ülke dayanışma kaslarını güçlendirdi, bu kaslarla sizi burada barındırmayacaktır. Enkazın altında kaldınız, çıkamayacaksınız” dedi.

Kaynak: ANKA