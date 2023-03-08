TBMM'de depremde yaşadıklarını anlatan CHP'li Suzan Şahin gözyaşlarına hakim olamadı: AKP'li vekiller sesini bastırmak istedi

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, TBMM kürsüsünde 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yaşadıklarını anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, AKP'li vekillerin sesini bastırmaya çalışmasına tepki gösterdi.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma neden oldu. 11 il afet bölgesi ilan edilirken can kaybı 46 bin 104'e yükseldi. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken depremleri afete dönüştüren ihmaller gündemde yerini koruyor. 

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde depremde yaşadıklarını anlattı. . Suzan Şahin, kürsüde gözyaşlarına hakım olamadı. 

CHP'li SUZAN ŞAHİN: HATAY'A KEFEN BİLE VERMEDİNİZ

Afet ile karşılaşan Hatay’a siyasi karar vericilerin ihmalleri nedeniyle zamanında müdahale edilmediğini söyleyen Şahin; ''Hatay’a kefen bile vermediniz.  Gönüllü gelenlere  AFAD yeleği giydiriniz asker kıyafeti giydiriniz. Maksadınız onları korumak mıydı yoksa acziyetinizi kapatmak mı?” dedi.

AKP’li vekiller Şahin'in sesini bastırmaya çalıştığı esnada Şahin, “Dinleyeceksiniz, acımı anlatayım” diyerek tepki gösterdi.

"AKLIM ALMIYOR"

Şahin, konuşmasının devamında: “Aklım almıyor! Arama kurtarma ekiplerinin alet edevatı neden sona geldi?" diye sordu.

"KOMŞUM YARDIM EDİN DİYE BAĞIRDI"

Şahin, "Depremlerin yaşandığı her depremde İskenderun’daydım. 3 büyük depremi evimde yaşadım. Evimin sağı ve solundaki evler çöktü. Sabahın ilk ışıklarında  enkazdaydım. Komşularım enkaz altındaydı. Fırat 'yardım eden yok mu' diye bağırıyordu. Erdinç 'buradayım' diyordu" ifadelerini kullanarak şahit olduğu korku dolu anları anlattı. 

 
 
 
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