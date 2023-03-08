TBMM'de İYİ Parti'nin kadınların sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grubu, “Kadınların başta eğitim olmak üzere istihdam, kültür, psikoloji, sağlık vesaire tüm alanlarda karşılaştığı sorunların her yönüyle araştırılması, tespiti, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin hayata geçirilmesi” amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi verdi.

Meclis Araştırması önergesi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı; “Cumhuriyetimizin 100. yılında bile hâlâ kadınların eğitimden, siyasetten, iş hayatından özel yaşama birçok farklı kulvarda sorunlarının olmasından ve bunları konuşuyor olmaktan hepimiz utanmalıyız bence. Hayatın tüm alanlarında kadınlara yönelik bir eşitsizlik söz konusu" dedi.

İYİ Parti, önergenin bugün gündeme alınmasını önerdi.

“HEPİMİZ UTANMALIYIZ BENCE”

Öneriyi açıklamak üzere söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bile hâlâ kadınların eğitimden, siyasetten, iş hayatından özel yaşama birçok farklı kulvarda sorunlarının olmasından ve bunları konuşuyor olmaktan hepimiz utanmalıyız bence. Hayatın tüm alanlarında kadınlara yönelik bir eşitsizlik söz konusu; 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasının altında yatan sebep de aslında basitçe bu. Bu bir farkındalık yaratma ve gerçekçi çözümler için adım atma günüdür. Gelin, biz de bugün yeni bir adım daha atalım” dedi.

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZDE KADINI DAR KALIPLARA SOKMAK, HAYATTAN DIŞLAMAK, ÖTELEMEK YOK”

Sıdalı, “İYİ Parti için kadın hakları ve kadınlarla ilgili tüm konular siyaset üstü bir meseledir. Ülkemizin kalkınmasının, zenginleşmesinin ve gelişmesinin kadınların hayatın her alanına aktif bir şekilde katılmasıyla mümkün olduğunu biz biliyoruz. Bu sebeple, erkekler ile kadınların kamusal ve özel yaşamın tüm alanlarında eşit ölçüde yetkinleşip eşit katılımlarını sağlamayı hedefleyen toplumsal cinsiyet eşitliğini yönetim anlayışımızın da tam merkezine koyuyoruz. Yani bizim önceliğimizde kadını dar kalıplara sokmak, hayattan dışlamak, ötelemek yok. Ne var? Adalet var, eşitlik var, güven var” diye konuştu.

“KİMSE BİZE ‘ÇİÇEKSİNİZ’, ‘BÖCEKSİNİZ’, ‘CENNET AYAKLARINIZIN ALTINDA’ FALAN GİBİ LAFLAR ETMESİN”

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, “Şiddet devam ediyor ve patriarkal sistem devam ettiği sürece tüm dünyada da şiddet bitmeyecek, sona ermeyecek; biz bunu biliyoruz ama işte biz, buna karşı yürüyoruz, buna karşı mücadele ediyoruz. Kimse bize ‘çiçeksiniz’, ‘böceksiniz’, ‘cennet ayaklarınızın altında’ falan gibi laflar etmesin, bizim ihtiyacımız olan şey hamaset değil, gerçekten şiddetin sona ermesi, haklarımızın uygulanması ve mücadeleye saygı duyulması. İşte, bu yüzden her 8 Mart sokaklarda olacağız, her 8 Mart mücadeleyi yükselteceğiz ve kentlerimizi de hayatlarımızı da yeniden kuracağız. Yaşasın 8 Mart” dedi.

“BİZ KADINLAR, 8 MART’I BU YIL YAŞADIĞIMIZ DEPREM FELAKETİNDE YİTİRDİĞİMİZ KADINLARA ATFEDİYORUZ”

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Gündemimiz kadınların hayatın her alanında mücadele etmek zorunda kaldıkları sorunlar. Biz kadınlar, 8 Mart’ı bu yıl yaşadığımız deprem felaketinde yitirdiğimiz kadınlara ve bugün o bölgede çok zor koşullar içinde hayata tutunmaya çalışan kadınlara atfediyoruz” dedi.

“İNSANINA, KADINLARINA DEĞER VEREN YEPYENİ BİR ANLAYIŞI BU ÜLKEDE EGEMEN KILACAĞIZ”

Hancıoğlu, “Depremde ve sonrasında yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız. Emin olun, deprem bölgesinde yaşayan kadınlar da kendilerine yaşatılanları unutmayacak ve sözümüz söz, böylesi yıkımların, böylesi acıların bir daha yaşanmaması için liyakatli, hakkaniyetli ve insanına, kadınlarına değer veren yepyeni bir anlayışı bu ülkede egemen kılacağız” diye konuştu.

“KADINLAR ÖNEMLİ GÖREVLER ALABİLİYORSA BU BAŞARISININ ARKASINDA YİRMİ YILLIK BÜYÜK BİR EMEK VE MÜCADELE VARDIR”

AKP Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İYİ Parti’nin önergesi üzerine aldığı sözde, “Türkiye’de son yirmi yılda kadınlarla ilgili yaptığımız sosyal, ekonomik, siyasi reformlara baktığımızda kadına yönelik olarak yapılan çalışmaların aslında ülkemizin önünü açtığını görüyoruz ve bugün parlamento başta olmak üzere kamusal alanda kadınlar önemli görevler alabiliyorsa bu başarısının arkasında yirmi yıllık büyük bir emek ve mücadele vardır” dedi.

İYİ Parti Grubu’nun önerisi, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA