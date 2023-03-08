Yeniden Refah Partisi'nde aday adaylığı başvuruları başladı
Yeniden Refah Partisi'nde, 2023 Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, aday adayı olmak isteyenler, partinin internet sitesinden temin edebilecekleri başvuru formları ile il ve ilçe başkanlıklarına müracaatta bulunabilecek.
Başvurular, 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Depremden etkilenen 11 ilde ise aday adaylığı için başvuracak depremzedelerden ücret alınmayacak.
Kaynak: AA