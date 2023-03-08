AKP'li Savcı Sayan: Erdoğan’a ve Bahçeli’ye destek vermek imâni bir görev

Provokatif açıklamaları ve Sayıştay denetimine takılan usulsüzlüklerle gündeme gelen AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler şaşkınlık yarattı.

MİLLET İTTİFAKINI ELEŞTİRDİ, CUMHUR İTTİFAKINI 'DİN' İLE SAVUNDU

AKP'li Savcı Sayan'ın Cumhur İttifakı’na yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak Ağrı sokaklarında otomatik silah taşıyan yakınları ve korumalarıyla gezdiği görüntüler tepki çeken Savcı Sayan, CNN Türk’te katıldığı yayında Millet İttifakı liderlerini eleştirdi.

Erdoğan ve Bahçeli’yi öven Savcı Sayan iki lidere destek vermenin 'imani' bir görev olduğunu savundu.

Sayan, "Sayın Erdoğan’a ve Bahçeli’ye destek vermek bana göre vatani, insani, daha ileriye götüreceğim bu işi imâni bir görevdir” diye konuştu.