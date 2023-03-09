AKP'de seçim öncesi 5 kritik atama

2023 seçimlerine sayılı günler kala AKP'de kritik atamalar yapıldı. AKP'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıkları için yeni isimler görevlendirildi.

AKP'de seçim öncesi 5 kritik atama

AKP Teşkilat Başkanlığı; Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına atama yapıldığını duyurdu.

AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör, Aksaray İl Başkanlığına Hamza Aktürk, Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Ercan Dağtaş ve Van İl Başkanlığına Emre Güray'ın atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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