Tokat'ta Korkunç Olay! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde miras tartışması cinayetle sonuçlandı. Serkan Demir, elektrik kesintisi nedeniyle başlayan kavga sırasında kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı. Olayda Safiye Demir hayatını kaybetti, eşi Emrah Demir yaralandı.

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Tokat'ta Korkunç Olay! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında gerginlik bulunan Serkan Demir, kardeşi Emrah Demir ve yengesi Safiye Demir ile yaşadığı tartışma sonrası dehşet saçtı.

KARDEŞİNE VE YENGESİNE ATEŞ AÇTI

Aynı binada yaşayan iki kardeş arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen Serkan Demir, ruhsatsız tabancasıyla kardeşi ve yengesine ateş etti.

Tokat'ta Korkunç Olay! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı - Resim : 1

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Emrah ve Safiye Demir çifti olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak vücuduna 6 kurşun isabet eden Safiye Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta Korkunç Olay! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı - Resim : 2

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Yaklaşık bir yıl önce evlenen çiftin yaşadığı trajik olay sonrası saldırgan ağabey jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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