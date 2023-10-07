Ömer Çelik açıkladı: İşte AKP MYK'nın tam listesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "değişimi göreceksiniz" dediği 4. Olağanüstü Kongre, 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olarak girdiği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belirlendi.

MYK ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

Kongre sonrası gerçekleşen MKYK toplantısından Merkez Yürütme Kurulu da belirlendi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK üyelerini açıkladı. İşte o isimler: