İYİ Parti'den Mansur Yavaş depremi: Ankara İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylü, Yerel Seçimler'e ilişkin parti merkezi ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'den Mansur Yavaş depremi: Ankara İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti'de istifa depremi yaşanıyor.

2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun aldığı kararla fikirlerinin çeliştiğini belirten İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylü, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"İSTİFAMIZ KAÇINILMAZDIR"

Köylü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır."

İYİ Parti'den Mansur Yavaş depremi: Ankara İl Başkanı istifa etti - Resim : 1

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