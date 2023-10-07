Kemal Kılıçdaroğlu: 'Filistin halkının her zaman yanındayız, savaş olmasını asla istemeyiz'

CHP resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistinli grupların saldırılarının ardından İsrail'in Filistin'e resmen savaş ilan etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu: 'Filistin halkının her zaman yanındayız, savaş olmasını asla istemeyiz'

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in güney bölgelerinde "Aksa Tufanı" başlattığını duyurmuş, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistinli grupların saldırılarının ardından İsrail'in resmen Filistin'e savaş ilan etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, gazetecilerin Suriye’de düşürülen Türk Siha’sı ve İsrail’de yaşanan son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı" notuyla CHP resmi Twitter (X) hesabından bugün yapılan paylaşımda şunları söyledi:

"Bir; Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. İki; Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Bu da büyük bir felakettir. Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım."

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